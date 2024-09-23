Президент Чехии посоветовал Киеву поставить более реалистичные цели

Интервью чешского политика опубликовала американская газета The New York Times.
Павел считает, что дружественные России «популистские лидеры», такие как премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, «подрывают европейское единство» в ситуации вокруг Украины, а усталость от конфликта «растёт повсюду».
Наиболее вероятным результатом конфликта будет то, что некоторые территории окажутся под российским контролем, сказал Павел, выразив надежду на то, что это будет «временно», хотя это «временное явление» может длиться годами.
По сообщениям The Times, «ключевые пункты» так называемого плана победы Владимира Зеленского, который он намерен представить администрации США, включают предоставление Украине «западных гарантий безопасности», продолжение попыток вторжения ВСУ в Курскую область, предоставление армии западных современных видов вооружения и международную финансовую помощь.