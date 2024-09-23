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Дуда обвинил правительство Польши в ухудшении отношений с Украиной

Президент республики возложил ответственность за это на министра иностранных дел Радослава Сикорского и министра обороны Владислава Косиняка-Камыша.

Источник: Reuters

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда обвинил глав МИД и Минобороны республики Радослава Сикорского и Владислава Косиняка-Камыша в ухудшении отношений Варшавы и Киева. Об этом заявил польский лидер в эфире телеканала Poslat.

«Cегодня внешнюю политику ведет правительство, министр [иностранных дел Радослав] Сикорский, и это они несут ответственность за эти отношения», — отметил Дуда.

В конце августа Косиняк-Камыш заявил, что Варшава будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации жертв Волынской резни. Его позицию поддержал премьер Дональд Туск и министр иностранных дел Сикорский, который упомянул эту тему на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским 13 сентября.