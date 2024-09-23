Дуда обвинил правительство Польши в ухудшении отношений с Украиной

В конце августа Косиняк-Камыш заявил, что Варшава будет блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации жертв Волынской резни. Его позицию поддержал премьер Дональд Туск и министр иностранных дел Сикорский, который упомянул эту тему на встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским 13 сентября.