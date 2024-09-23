Операция Израиля против «Хезболлах» получила название «Стрелы севера»

«Начальник Генштаба [Герци Халеви] заявил, что наступательная операция на северном фронте названа “Стрелы севера”», — говорится в заявлении.
Ранее глава Генштаба проинформировал, что Израиль начал «упреждающую наступательную операцию» и «наносит удары по военной инфраструктуре “Хезболлах”, которую это шиитское движение строило в Ливане “последние 20 лет”. По словам Халеви, ЦАХАЛ “наносит удары по целям” и “готовится к следующим фазам” операции, о которых он пообещал “рассказать позже”.
Он отметил, что «в конечном итоге» действия израильских военных «направлены на создание условий для возвращения жителей севера» Израиля в свои дома.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом порядка 250 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.
На этом фоне продолжается резкий рост напряженности на ливано-израильской границе, где с 8 октября прошлого года начались постоянные обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По заявлениям армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты «Хезболлах». Из приграничных районов на севере Израиля были эвакуированы 80 тыс. человек.