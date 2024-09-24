В США сделали заявление об Украине из-за боев на Ближнем Востоке

Эскалация конфликта между Ливаном и Израилем возросла после того, как израильская армия нанесла удар 30 июля в южном пригороде Бейрута в районе Харет Хрейк, в результате которого был полностью разрушен жилой дом. Погибли семь человек, включая высокопоставленного командира движения «Хезболла» Фуада Шукра. В августе лидер шиитского сопротивления Хасан Насралла заявил, что действия Израиля «перешли все красные линии» и ответ на подобную атаку будет осуществлен в ближайшее время. В Тель-Авиве, в свою очередь, предупредили, что любые действия агрессии против Израиля могут привести к масштабным разрушительным последствиям для Ливана.