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Гросси намерен совершить новый визит в Россию и на Украину

ООН, 24 сен — РИА Новости. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил РИА Новости, что в ближайшие недели или месяцы намерен совершить новый раунд визита в Россию и на Украину.

Источник: © РИА Новости

«Полагаю, что в следующие несколько недель или месяцев у меня будет новый раунд (визита — ред.)», — сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя возможную поездку в Россию и на Украину.

Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную — 79-ю — сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.