Гросси намерен совершить новый визит в Россию и на Украину

«Полагаю, что в следующие несколько недель или месяцев у меня будет новый раунд (визита — ред.)», — сообщил он агентству на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, комментируя возможную поездку в Россию и на Украину.
Генеральная Ассамблея во вторник собралась на ежегодную — 79-ю — сессию. Ее ключевым событием станет неделя высокого уровня, с 24 по 28 сентября и 30 сентября пройдут ежегодные дебаты, российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров, его выступление ожидается 28 сентября.