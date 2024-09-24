Алаудинов рассказал о выводе российских военных из окружения в Курской области

Все выведенные солдаты (их число неизвестно) находятся в госпитале.
Он пояснил, что солдаты находились в окружении на участке, который «нельзя было отдавать». «Это очень важный логистический узел был, поэтому нам нельзя было его отдавать до тех пор, пока мы конкретно не закрепились уже на следующем участке. После этого мы этих ребят вывели», — сказал господин Алаудинов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.
По его словам, большая часть выведенных солдат уже перевезена в госпитали Москвы и других регионов страны.
Бои в Курской области ведутся с 6 августа. По данным региональных властей на 12 августа, украинские войска заняли 28 населенных пунктов. В сентябре стало известно об освобождении 14 населенных пунктов. Местные власти сообщали, что приграничные районы региона покинуло более 150 тыс. жителей. По данным на 23 сентября, с момента атаки ВСУ на Курскую область погибли 56 мирных жителей. Ранения получили 266 человек, среди которых 11 детей.