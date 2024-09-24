Алаудинов рассказал о выводе российских военных из окружения в Курской области

Он пояснил, что солдаты находились в окружении на участке, который «нельзя было отдавать». «Это очень важный логистический узел был, поэтому нам нельзя было его отдавать до тех пор, пока мы конкретно не закрепились уже на следующем участке. После этого мы этих ребят вывели», — сказал господин Алаудинов в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.