В феврале Зеленский утверждал, что потери ВСУ с начала конфликта составили 31 тысячу человек погибшими. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя эти слова, заявила, что каждый гражданин Украины понимает, что это ложь. Сергей Шойгу, занимавший на тот момент пост министра обороны, 20 февраля сообщил, что украинские войска потеряли 166 тысяч человек убитыми и ранеными только в период безуспешного контрнаступления летом-осенью 2023 года. Как отметил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, Зеленский занизил цифры потерь ВСУ по крайней мере в десять раз.