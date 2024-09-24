Трамп назвал Зеленского «лучшим торгашом в истории»

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский является ни кем иным, как «лучшим торгашом в истории», так как после каждого визита в США уезжает из страны с миллиардами долларов. Такое мнение выразил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.
«Я полагаю, что Зеленский — лучший торгаш в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с $60 млрд», — сказал Трамп на митинге своих сторонников в штате Пенсильвания.
Республиканец добавил, что Зеленский «очень хочет, чтобы они [демократы] выиграли [президентские] выборы», так как получает от них финансовую помощь. «Я сделаю по-другому. Если я выиграю выборы, первое, что я сделаю, — позвоню Зеленскому и президенту [России Владимиру] Путину и скажу, что пора заключать сделку», — заявил Трамп.
Зеленский прибыл в США в конце прошлой недели. Президент США Джо Байден и вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис встретятся в Вашингтоне с Зеленским 26 сентября.
Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 5 ноября. Трамп утвержден кандидатом от республиканцев, кандидатом от демократов является Харрис.