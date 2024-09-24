Аргентинский суд выдал ордер на арест президента Венесуэлы

В 2022 году в аргентинском аэропорту «Эсейса» был арестован Boeing 747 венесуэльской компании Empresa de Transporte Aéreocargo del Sur (Emtrasur). Местный суд в начале текущего года решил передать самолет в США, после чего его доставили во Флориду. Как утверждают венесуэльские СМИ, самолет был переправлен под видом военного рейса, что позволило обойти отсутствие разрешения на полет со стороны Международной организации гражданской авиации (ИКАО) в различных воздушных пространствах. Конфискованный грузовой самолет был уничтожен.