Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в истории

Зеленский прибыл в США в конце прошлой недели. В ходе визита он примет участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, а также встретится с президентом США Джо Байденом. Украинский политик уже посетил завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон и попросил еще больше снарядов.