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Трамп назвал Зеленского лучшим торгашом в истории

Источник: Российская газета

Владимир Зеленский является «лучшим торгашом в истории», так как после каждого визита в Соединенные Штаты уезжает оттуда миллиардами долларов. Об этом заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

«Я полагаю, что Зеленский — лучший торгаш в истории. Каждый раз, когда он приезжает в нашу страну, он уезжает из нее с 60 миллиардами долларов», — цитирует ТАСС выступление Трампа на митинге сторонников в Пенсильвании.

По словам республиканца, Зеленский очень хочет, чтобы выборы в США выиграли демократы, так получает от них финансовую помощь.

Сам же Трамп в случае победы намерен поступить иначе. «Если я выиграю выборы, то позвоню Зеленскому и президенту Владимиру Путину и скажу, что пора заключать сделку», — заявил американский политик.

Зеленский прибыл в США в конце прошлой недели. В ходе визита он примет участие в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН, а также встретится с президентом США Джо Байденом. Украинский политик уже посетил завод по производству боеприпасов для ВСУ в городе Скрэнтон и попросил еще больше снарядов.

Также в интервью журналу The New Yorker Зеленский выступил с утверждением, что Трамп не знает, как остановить украинский конфликт. По его мнению, Трамп — не первый зарубежный политик, ошибочно считающий, что способен разрешить эту проблему.