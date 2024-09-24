«Последний этап». На Западе раскрыли, зачем Зеленский создал «план победы»

«Можно предположить, что этот план победы на самом деле является планом выживания Зеленского… Русские продолжают наступать, и я думаю, что он это понимает, но все еще хочет сохранить свое политическое влияние на Украине. Поэтому он предложил план победы, который скорее является не планом западной поддержки Украины, а планом подтверждения западной поддержки Зеленского. Это будет означать, что ему больше не придется беспокоиться о потенциальных переворотах в Киеве, потому что никто не начнет переворот, если знает, что Запад будет против этого», — предположил аналитик.