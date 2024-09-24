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«Последний этап». На Западе раскрыли, зачем Зеленский создал «план победы»

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Зеленский рассчитывает, что его «мирный план» по Украине поможет ему удостовериться в том, что он находится под протекцией США. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

Источник: AP 2023

«Можно предположить, что этот план победы на самом деле является планом выживания Зеленского… Русские продолжают наступать, и я думаю, что он это понимает, но все еще хочет сохранить свое политическое влияние на Украине. Поэтому он предложил план победы, который скорее является не планом западной поддержки Украины, а планом подтверждения западной поддержки Зеленского. Это будет означать, что ему больше не придется беспокоиться о потенциальных переворотах в Киеве, потому что никто не начнет переворот, если знает, что Запад будет против этого», — предположил аналитик.

По словам Меркуриса, подобная протекция позволит главе киевского режим безопасно покинуть Украину в случае тотального поражения ВСУ.

«Зеленский рассчитывает, что Запад все еще будет воспринимать его как союзника, если дело дойдет до последнего этапа, когда российская армия практически будет штурмовать Киев. Тогда у него будет путь отступления», — резюмировал эксперт.

Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый «план победы» Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и «мощный пакет принуждения России к окончанию конфликта дипломатическим путем». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.