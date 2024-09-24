Трамп заявил, что хочет на следующей неделе попробовать поработать в McDonald’s

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что хочет попробовать переквалифицироваться в работника ресторана быстрого питания.
«Думаю, я пойду на следующей неделе в McDonald’s где-нибудь…. И поработаю на жарке картошки полчаса, хочу посмотреть, как это», — цитирует РИА Новости выступление Трампа перед сторонниками.
Политик также раскритиковал своего оппонента от демократов Камалу Харрис, которая утверждает, что в молодости работала в сети быстрого питания. Трамп убежден, что это неправда.
Напомним, на прошлой неделе Дональд Трамп угостил американцев бургерами в преддверии митинга в Нью-Йорке, заплатив за еду биткоинами.