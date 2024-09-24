Губернатор Прикамья Махонин вручил орден Мужества участнику СВО Макушину

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин вручил орден Мужества участнику СВО, стрелку-пулемётчику Александру Макушину.
Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале. Указ о награждении военнослужащего подписал президент России Владимир Путин. Александр Макушина представили к ордену за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные во время выполнения воинского долга в ходе проведения спецоперации, где он находился с 1 ноября 2023 года.
Военнослужащий Макушин находился на СВО в качестве стрелка-пулемётчика до тех пор, пока не получил тяжёлое ранение.
«Благодаря нашей совместной работе с Минобороны России Александр уже прошел курс реабилитации и с октября этого года продолжит служить на территории Пермского края. Рад был поздравить Александра и его невесту Людмилу с наградой лично! Такие молодые герои — наша гордость и пример для подражания. Благодарю всех наших бойцов за настоящий героизм и преданность Родине», — заявил Дмитрий Махонин в своём телеграм-канале.