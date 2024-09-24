Китай проведет расследование в связи с нападением на японского школьника

ПЕКИН, 24 сентября. /ТАСС/. Китай расследует нападение на японского школьника в городе Шэньчжэнь (провинция Гуандун) на юге страны и продолжит защищать безопасность иностранных граждан на территории Китая. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой японского внешнеполитического ведомства Ёко Камикавой, прошедшей на полях Генассамблеи ООН.
«Китай проведет расследование и примет меры в связи с нападением на японского школьника в Шэньчжэне в соответствии с законом и, как всегда, будет обеспечивать безопасность всех иностранных граждан в Китае», — приводятся его слова на сайте МИД КНР.
Ван И также призвал японскую сторону «спокойно и рационально отнестись к ситуации, избегать ее политизации и нагнетания».
Неизвестный мужчина 18 сентября нанес ножевые ранения 10-летнему ученику японской школы в Шэньчжэне. Нападение было совершено примерно в 200 м от входа в общеобразовательное учреждение. Раненый был оперативно доставлен в больницу, однако позже стало известно, что мальчик умер.
Нападение произошло в 93-ю годовщину начала японской оккупации Китая. 18 сентября 1931 года японские войска взорвали подконтрольный им участок Южно-Маньчжурской железной дороги недалеко от Шэньяна, который ранее назывался на маньчжурском языке Мукденом. Японцы обвинили китайские войска в саботаже и воспользовались этим для нападения на город. Позже той же ночью японская армия обстреляла казармы недалеко от Шэньяна и начала вторжение. Данное событие вошло в историю как Мукденский инцидент.