Китай проведет расследование в связи с нападением на японского школьника

Нападение произошло в 93-ю годовщину начала японской оккупации Китая. 18 сентября 1931 года японские войска взорвали подконтрольный им участок Южно-Маньчжурской железной дороги недалеко от Шэньяна, который ранее назывался на маньчжурском языке Мукденом. Японцы обвинили китайские войска в саботаже и воспользовались этим для нападения на город. Позже той же ночью японская армия обстреляла казармы недалеко от Шэньяна и начала вторжение. Данное событие вошло в историю как Мукденский инцидент.