Дональд Трамп-младший пришел в ярость из-за выходки Зеленского

При этом Трамп не раз говорил, что в случае своего возвращения в Белый дом сможет остановить боевые действия на Украине за 24 часа. По словам его соратника, кандидата в вице-президенты Джей Ди Вэнса, план Трампа предусматривает создание демилитаризованной зоны между Россией и Украиной и предоставление Москве гарантий того, что Украина не вступит в НАТО.