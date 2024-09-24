AFP узнало позицию США о возможной наземной операции Израиля в Ливане

По словам чиновника, у Вашингтона есть несколько «конкретных идей», их американские представители намерены обсудить с союзниками и партнерами на этой неделе.



«Очевидно, мы не считаем, что наземное вторжение в Ливан будет способствовать снижению напряженности в регионе, предотвратит рост насилия, отчасти поэтому мы так сосредоточены на том, чтобы использовать эту неделю для изучения этих идей и посмотреть, сможем ли мы разработать способ избежать [эскалации]», — сказал собеседник агентства.



США не считают стратегию Израиля в отношении ливанской «Хезболлы» эффективной, Госдеп ищет дипломатическое решение конфликта, сообщил CNN со ссылкой на неназванного чиновника американского внешнеполитического ведомства.



Он подтвердил, что США и их партнеры выдвинули несколько «конкретных идей» по деэскалации ситуации, которые намерены обсудить на этой неделе.



Чиновник не раскрыл суть предложений, но отметил, что они «отражают продолжающиеся переговоры», которые Вашингтон вел с правительствами Израиля и других государств региона, а также с союзниками по поводу растущей напряженности и эскалации конфликта в Ливане.



Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила на брифинге для журналистов, что, с точки зрения Вашингтона, необходимо срочно найти решение для прекращения эскалации на Ближнем Востоке, в том числе на границе Израиля и Ливана.



«Мы по-прежнему считаем, что дипломатическое решение возможно и срочно нужно», — сказала она.



По словам Жан-Пьер, президент США Джо Байден считает, что «риск эскалации реален», и она вызывает у Вашингтона беспокойство.



О том, что Израиль рассматривает возможность проведения наземной операции в Ливане, в том числе с целью создать буферную зону в размере нескольких миль к северу от границы, писал The Economist со ссылкой на военные источники.



Израиль 23 сентября начал в Ливане. военную операцию под названием «Стрела севера». Целью операции является боевая инфраструктура ливанской «Хезболлы», заявил начальник генштаба Израиля, генерал-лейтенант Герци Халеви. США на фоне этих событий решили усилить военное присутствие на Ближнем Востоке.



Несколько дней перед этим Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) наносила удары по югу страны и ее столице — Бейруту. Минздрав Ливана сообщил о как минимум 492 погибших в результате ударов и более чем 1,2 тыс. раненых. «Хезболла» в ночь на 24 сентября заявила о нанесении ответных ракетных ударов по аэропорту и авиабазе на севере Израиля.