Депутат Затулин: Россия не поможет Грузии вернуть Абхазию и Южную Осетию

У нас совсем другие нравы и отношение к признанию Абхазии и Южной Осетии. Никакого плана поменять свое решение на какие-то эфемерные выгоды нет и быть не может. Мы сторонники того, чтобы они договаривались, разговаривали и торговали. Но не требуйте от нас и них, чтобы они поставили на кон признание своей государственности. Этого не случится", — подытожил депутат.