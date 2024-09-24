За ночь сбиты 13 БПЛА над Брянской и Курской областями. Военная операция на Украине, день 943-й

Бойцов, которые были окружены более месяца в Курской области после нападения на регион ВСУ, вывели, сообщил командир спецназа "Ахмат" Алаудинов. План Зеленского по урегулированию украинского конфликта сродни апокалипсису, заявил глава Крымской межнациональной миссии Смирнов. Военнослужащие воздушно-десантных войск, действуя в приграничной зоне Курской области, успешно захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны. Средства ПВО за ночь сбили 13 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в МО. «Газета.Ru» ведет хронику событий.