8:42 Подразделения группировки войск «Восток» сорвали попытки усиления ВСУ передовых позиций, ротации и выдвижения резервов в районах населенных пунктов Новоукраинка, Сторожевое, Черивное и Луговское, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
8:37 ❗️ За ночь сбиты 13 украинских БПЛА над Белгородской, Брянской и Курской областями, сообщили в Минобороны РФ.
8:21 Военнослужащие воздушно-десантных войск в приграничном районе Курской области овладели опорным пунктом ВСУ, сообщили в Минобороны.
8:16 План президента Украины Владимира Зеленского, полномочия которого истекли 20 мая, по урегулированию конфликта сродни апокалипсису, заявил глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов.
8:03 Российские военные, находившиеся в окружении в Курской области более месяца, были выведены, сообщил заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
8:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 944-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.