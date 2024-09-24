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Буркина-Фасо хочет вступить в БРИКС

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Премьер-министр Буркина-Фасо Апполинер Кьелем де Тамбела заявил о желании своей страны вступить в БРИКС на встрече с послом России в республики Игорем Мартыновым, сообщило правительство Буркина-Фасо в соцсети Facebook*.

Источник: РИА "Новости"

«Он также высказался за вхождение Буркина-Фасо в состав БРИКС “для борьбы с доминированием доллара и евро” и достижения “более справедливой международной торговли”, — уточнили в кабмине.

БРИКС — межгосударственное объединение, созданное в 2006 году. С начала 2024 года к организации присоединились Египет, Эфиопия, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия.

Россия с 1 января 2024 года занимает пост председателя БРИКС. Председательство Москвы проходит под девизом укрепления многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности. В рамках своего председательства Россия организует более 200 политических, экономических и общественных мероприятий.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

БРИКС