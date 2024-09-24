Посольство РФ в Бейруте предостерегло россиян от посещения Ливана

«Напоминаем, что сейчас совсем не время для туристических поездок, а тем же, кто чувствует себя не в безопасности, находясь здесь, в Ливане, рекомендуем воспользоваться коммерческими рейсами, пока аэропорт в Бейруте работает практически в штатном режиме», — заявил диппредставитель.
Настоятельно рекомендуем нашим соотечественникам следовать указаниям местных властей по обеспечению собственных мер безопасности. Вместе с тем напоминаем, что в Ливане пока функционирует аэропорт. У всех желающих есть возможность покинуть страну.
Накануне Армия обороны Израиля нанесла массированные удары по объектам шиитского движения «Хезболла» в Ливане. Один из них был нанесен по Бейруту. В израильском генштабе указали, что страна проводит упреждающую операцию для уничтожения инфраструктуры шиитской организации. Ранее сообщалось, что в результате ударов Израиля по Ливану погибли как минимум 492 человека.
До этого, 17 и 18 сентября, в Ливане произошли две волны взрывов пейджеров и других устройств связи членов «Хезболлы». Сообщалось, что тогда погибли не менее 37 человек, пострадали около 3 тыс. В случившемся власти страны и представители шиитского движения обвинили Израиль.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.