Посольство РФ в Бейруте предостерегло россиян от посещения Ливана

«Напоминаем, что сейчас совсем не время для туристических поездок, а тем же, кто чувствует себя не в безопасности, находясь здесь, в Ливане, рекомендуем воспользоваться коммерческими рейсами, пока аэропорт в Бейруте работает практически в штатном режиме», — заявил диппредставитель.