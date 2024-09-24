Мирошник: у России есть список мирных граждан Курской области, удерживаемых ВСУ

«Этот список передан в правоохранительные органы и в том числе (уполномоченному по правам человека) Татьяне Москальковой. Именно по этой линии должно быть осуществлено давление на украинскую сторону, потому что это прямое нарушение норм международного гуманитарного права», — сказал «РИА Новости» Мирошник.
Бои с ВСУ в Курской области длятся с 6 августа. В сентябре жители Суджанского района попросили президентов России и Украины открыть гуманитарный коридор «для вывоза мирного населения» и приложили список с именами, в который вошли 186 человек. Москалькова утверждает, что ВСУ насильно вывезли жителей региона. Она попросила украинского коллегу Украины Дмитрия Лубинца предоставить список вывезенных граждан.