Мирошник: у России есть список мирных граждан Курской области, удерживаемых ВСУ

«Этот список передан в правоохранительные органы и в том числе (уполномоченному по правам человека) Татьяне Москальковой. Именно по этой линии должно быть осуществлено давление на украинскую сторону, потому что это прямое нарушение норм международного гуманитарного права», — сказал «РИА Новости» Мирошник.