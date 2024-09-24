Посольство назвало число россиян в Ливане на фоне операции Израиля

По последним данным Министерства здравоохранения Ливана на 23 сентября в результате атак Израиля погибли по меньшей мере 492 человека и минимум 1645 были ранены. Al Jazeera называет этот день самый смертоносным для страны со времен гражданской войны 1975−90 годов, The New York Times — с момента войны 2006 года между Израилем и «Хезболлой».