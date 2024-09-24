Newsweek: США готовятся к обороне — военные корабли России и Китая достигли Тихого океана

Lake Erie, который базируется в калифорнийском Сан-Диего, с 18 сентября проводит оборонительные операции в северной части Тихого океана. Судя по опубликованным фотографиям, 22 сентября эти операции еще продолжались. Базирующийся в Сан-Диего эсминец Sterett отправился 2 сентября на патрулирование Берингова моря. Он швартовался в голландской гавани на острове Амакнак Алеутского архипелага 13 и 18 сентября во время оборонных операций в этом районе.