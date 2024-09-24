Newsweek: США готовятся к обороне — военные корабли России и Китая достигли Тихого океана

По данным Министерства обороны Японии, с воскресенья по понедельник в общей сложности девять российских и китайских военных кораблей прошли через пролив Лаперуза в восточном направлении из Японского моря в Охотское.
Как только военно-морская флотилия пройдет российские Курильские острова, она достигнет северной части Тихого океана, а если проследует дальше в северо-восточном направлении, то прибудет к Алеутским островам Аляски, пишет Newsweek.
В ответ ВМС США направили крейсер Lake Erie и эсминец Sterett в северную часть Тихого океана и на Алеутские острова соответственно, а вооруженные силы США передислоцировали три подразделения на отдаленный остров Симия (Шемья).
Lake Erie, который базируется в калифорнийском Сан-Диего, с 18 сентября проводит оборонительные операции в северной части Тихого океана. Судя по опубликованным фотографиям, 22 сентября эти операции еще продолжались. Базирующийся в Сан-Диего эсминец Sterett отправился 2 сентября на патрулирование Берингова моря. Он швартовался в голландской гавани на острове Амакнак Алеутского архипелага 13 и 18 сентября во время оборонных операций в этом районе.
«Север. Взаимодействие-2024» — учения, которые проводит Китай в Японском и Охотском морях. Первый этап учений прошел с 11 по 15 сентября. В субботу, 21 сентября, началась вторая фаза, объявили ВМС Китая и Министерство обороны России.
По данным Министерства обороны Японии и государственных СМИ Китая, в учениях приняли участие китайские эсминцы «Уси» и «Синин», фрегат «Линьи» и судно снабжения «Тайху». Россия на учения отправила четыре военных корабля Тихоокеанского флота — эсминцы «Адмирал Пантелеев» и «Адмирал Трибут», а также корветы МПК-107 и МПК-82.
Восемь военных кораблей вышли из Владивостока. Между тем пятое китайское судно — корабль радиоэлектронной разведки типа 815A «Тяньлансин» — также был замечен японскими военными в проливе Лаперуза.
Министерство обороны КНР объявило 9 сентября, что китайские военные корабли проведут пятое с 2021 года совместное патрулирование в Тихом океане с российскими коллегами. Предыдущее патрулирование состоялось в июле в западной части Тихого океана.
В августе 2023 года в общей сложности 11 российских и китайских военных кораблей приблизились к Алеутским островам во время совместного военно-морского патрулирования в окружающих международных водах. Их отслеживали четыре американских эсминца и патрульный самолет P-8 Poseidon.
Российско-китайский квазиальянс 24 июля отправил четыре бомбардировщика в зону ПВО Аляски. США и Канада подняли истребители для перехвата.
С 11 по 15 сентября четыре группы российских военных самолетов пролетели в зоне ПВО Аляски, пока Россия проводила стратегические учения «Океан-2024».
Четыре российских военных корабля, включая две атомные подводные лодки, действовали 15 сентября в Чукотском море у Аляски. Они прошли около 48 километров в экономических водах США, чтобы избежать столкновения со льдом на российской стороне морской границы.
Помимо военно-морского сотрудничества, Россия и Китай с 16 сентября проводят совместные учения береговой охраны и патрулирование вблизи Владивостока и в северной части Тихого океана.