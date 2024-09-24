МИД РФ осудил масштабные нападения Израиля на Ливан

Захарова отметила необходимость «срочно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля». «Призываем к незамедлительному прекращению боевых действий, что предотвратило бы дальнейшее кровопролитие и создало условия для перевода ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования, — добавила она. — Нужно сделать все возможное, чтобы не допустить погружения Ближнего Востока в полномасштабный вооруженный конфликт, разрушительные последствия которого неизбежно затронут всех — как в регионе, так и за его пределами».