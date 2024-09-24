МИД РФ осудил масштабные нападения Израиля на Ливан

Дипломат подчеркнула, что резкое обострение ситуации в Ливане вызывает глубокую обеспокоенность. «23 сентября израильское руководство объявило о начале наступательной операции ЦАХАЛ, получившей название “Стрелы севера”, с заявленной целью подрыва военной инфраструктуры движения “Хезболлах”. ВВС Израиля приступили к нанесению массированных авиаударов по территории Ливана. Атакам подверглись десятки населенных пунктов на юге и востоке страны. “Хезболлах”, в свою очередь, активизировала ракетные обстрелы военных объектов в Израиле», — добавила она.
«Решительно осуждаем совершаемые в отношении Ливана масштабные военные нападения. Особо хотели бы подчеркнуть нашу принципиальную позицию о категорической недопустимости неизбирательных атак, жертвами которых становятся гражданские лица», — подчеркнула дипломат.
Необходимость урегулирования
Захарова отметила необходимость «срочно остановить раскручивание спирали насилия, пока ситуация окончательно не вышла из-под контроля». «Призываем к незамедлительному прекращению боевых действий, что предотвратило бы дальнейшее кровопролитие и создало условия для перевода ситуации в русло политико-дипломатического урегулирования, — добавила она. — Нужно сделать все возможное, чтобы не допустить погружения Ближнего Востока в полномасштабный вооруженный конфликт, разрушительные последствия которого неизбежно затронут всех — как в регионе, так и за его пределами».
По словам дипломата, РФ готова «к координации с международными и региональными партнерами в целях предотвращения подобного катастрофического сценария». «Исходим из того, что безопасность любого государства региона не должна обеспечиваться за счет других», — добавила официальный представитель МИД РФ.
О рекомендациях
Кроме того, дипломат напомнила о действующих рекомендациях российским гражданам воздерживаться от поездок в Ливан. «Тем, кто в настоящее время находится в стране, следует проявлять крайнюю осторожность и соблюдать инструкции местных властей по обеспечению мер безопасности, — подчеркнула она. — Желающие покинуть Ливан могут воспользоваться коммерческими рейсами через международный аэропорт Бейрут, который продолжает функционировать».
Накануне официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил, что ВВС нанесли за сутки удары по 1,3 тыс. военных объектов шиитского движения «Хезболлах» по всей территории Ливана. По данным ливанского Минздрава, в результате израильских налетов погибли более 490 человек, свыше 1,6 тыс. получили ранения.