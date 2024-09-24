Песков: для России нет альтернативы достижению поставленных целей СВО

«Любая война так или иначе завершается миром. Но для нас безальтернативным является достижение наших поставленных (в рамках специальной военной операции. — “Ъ”) целей. Как только они будут достигнуты, специальная военная операция будет завершена», — сказал представитель Кремля в ходе пресс-колла.