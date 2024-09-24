Песков: для России нет альтернативы достижению поставленных целей СВО

«Любая война так или иначе завершается миром. Но для нас безальтернативным является достижение наших поставленных (в рамках специальной военной операции. — “Ъ”) целей. Как только они будут достигнуты, специальная военная операция будет завершена», — сказал представитель Кремля в ходе пресс-колла.
23 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявил американскому телеканалу ABC, что окончание конфликта ближе, чем многие полагают. По его мнению, представленный им так называемый «план победы» послужит «укреплению Украины». Песков, комментируя слова украинского президента, отметил, что Москва понимает сущность киевского режима, продолжает СВО и добьется выполнения поставленных целей.
16 сентября Владимир Зеленский заявлял, что на следующей неделе намерен представить союзникам «план победы Украины». По словам постоянного представителя США при ООН Линды Томас-Гринфилд, американская сторона ознакомлена с инициативой и полагает, что она может сработать.