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Путин освободил Якушева с поста полпреда на Урале

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин освободил Владимира Якушева от должности своего полномочного представителя в Уральском федеральном округе (УрФО). Соответствующий указ опубликован.

Источник: РИА "Новости"

«Освободить Владимира Владимировича Якушева от должности полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе», — говорится в тексте указа.

13 сентября источник сообщил ТАСС, что Якушев может стать сенатором от Тюменской области, решение примут до 1 октября. Сам Якушев позже в беседе с журналистами не стал отрицать такую возможность.

Якушев был назначен полпредом президента в УрФО в 2020 году. Он сменил Николая Цуканова, работавшего на этом посту с 2018 года. С 15 июня 2024 года Владимир Якушев занимает должность врио секретаря генсовета партии «Единая Россия». До этого Якушев также был губернатором Тюменской области, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, работал на других крупных должностях.

Путин Владимир