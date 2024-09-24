Путин освободил Якушева с поста полпреда на Урале

Якушев был назначен полпредом президента в УрФО в 2020 году. Он сменил Николая Цуканова, работавшего на этом посту с 2018 года. С 15 июня 2024 года Владимир Якушев занимает должность врио секретаря генсовета партии «Единая Россия». До этого Якушев также был губернатором Тюменской области, министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, работал на других крупных должностях.