Госдума приняла закон об отправке подсудимых на военную операцию

Как объяснял один из авторов законопроекта, председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов, через выполнение задач в рамках военного контракта в зоне спецоперации человек, совершивший общественно опасное деяние, может искупить свою вину. «Получается, что человек искупает свою вину. В период Великой Отечественной войны были так называемые штрафные подразделения. Туда попадали люди, осужденные военным трибуналом, совершившие какие-то серьезные проступки. И если человек получал ранение, то с него снимались все обвинения, если погибал, то его хоронили как героя на таких же условиях, как и обычного военнослужащего Красной армии», — отмечал он.