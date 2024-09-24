Korean Times: примут ли Северную Корею в БРИКС

Однако эксперты, как пишет Korean Times, сомневаются в скором членстве Северной Кореи в БРИКС, поскольку не все страны-члены могут одобрить ее присоединение.
Чхве Сон Хи, министр иностранных дел Северной Кореи, вернулась из России после посещения Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, который проходил с 18 по 20 сентября. Отсутствие Чхве на Генассамблее ООН, которая сейчас проходит в Нью-Йорке, стало примечательным, поскольку изначально южнокорейская разведка и наблюдатели предполагали, что она посетит этот саммит.
«Хотя мы пока не видим каких-либо решительных шагов, министр иностранных дел Северной Кореи Чхве Сон Хи недавно посетила международное мероприятие, организованное Россией, и выступила с официальным заявлением, направленным против Соединенных Штатов. Такие действия свидетельствуют о том, что в будущем Северная Корея, вероятно, намерена активно сотрудничать с новым мировым порядком, возглавляемым Россией», — заявил во вторник представитель министерства Южной Кореи.
В июне северокорейская делегация во главе с заместителем министра спорта Ким Ён Гвоном посетила встречу БРИКС+ в Казани, которая проводилась в рамках международного мультиспортивного мероприятия Игры стран БРИКС.
Позже в июне Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало статью, в которой поддержало БРИКС и его потенциальное расширение. В статье северокорейский аналитик Чжон Иль Хён раскритиковал США за использование своей военной мощи и доллара для утверждения глобальной гегемонии и писал, что БРИКС может бросить вызов доминированию доллара.
Как считает Чо Хан Пум, старший научный сотрудник Государственного корейского института национального объединения, во-первых, эти шаги отражают более широкую стратегию северокорейского лидера Ким Чен Ына по содействию развитию новой динамики холодной войны.
Согласование с БРИКС соответствует усилиям Ким Чен Ына по выходу из дипломатической изоляции путем позиционирования Северной Кореи как активного члена в рамках формирующихся глобальных альянсов. Северная Корея, похоже, закладывает основу для подачи официальной заявки.
Во-вторых, обсуждения в рамках БРИКС о введении новой валюты для снижения зависимости от американского доллара могут быть привлекательны для Северной Кореи, поскольку это может помочь Пхеньяну избежать экономических санкций.
БРИКС, первоначально включавшая Бразилию, Россию, Индию, Китай и Южную Африку, расширила свое членство на саммите в Йоханнесбурге в 2023 году, приняв Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.
Тем не менее Чо считает, что экономическое влияние и международный статус Северной Кореи делают ее членство в БРИКС маловероятным. «Северная Корея значительно отстает от других членов с точки зрения экономической мощи и численности населения. Более того, международные санкции в отношении Пхеньяна и статус государства-изгоя затруднили бы для членов БРИКС единогласное решение по ее включению», — прокомментировал он ситуацию.
Лим Ыль Чхоль, эксперт по Северной Корее в Дальневосточном институте Университета Кённам, убежден, что отношения Северной Кореи с Китаем являются ключевым фактором, влияющим на ее потенциальное членство в антиамериканских блоках.
Хотя я бы не стал полностью исключать возможность присоединения Северной Кореи к БРИКС или Шанхайской организации сотрудничества в будущем, вряд ли это произойдет в ближайшее время. Влияние Китая имеет решающее значение в этих решениях, но отношения между Пекином и Пхеньяном в настоящее время напряженные.
Если Северная Корея в конечном итоге присоединится к возглавляемой Россией многосторонней группе, это еще больше укрепит БРИКС как антизападный блок, уверен профессор. При этом он подчеркнул, что такой сценарий может быть не таким уж негативным. «Если Северная Корея присоединится к официальной многонациональной группе, это может потенциально изменить ее многолетнюю изоляцию и привести к большему международному взаимодействию. При этом Пхеньян может начать вести себя более ответственно, как обычное государство», — предполагает Лим.