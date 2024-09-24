Korean Times: примут ли Северную Корею в БРИКС

Тем не менее Чо считает, что экономическое влияние и международный статус Северной Кореи делают ее членство в БРИКС маловероятным. «Северная Корея значительно отстает от других членов с точки зрения экономической мощи и численности населения. Более того, международные санкции в отношении Пхеньяна и статус государства-изгоя затруднили бы для членов БРИКС единогласное решение по ее включению», — прокомментировал он ситуацию.