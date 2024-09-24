Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется

Завершение конфликта на Украине ближе, чем многие считают, заявил Зеленский в интервью ABC News. Тем не менее, по его словам, речи о переговорах с Россией пока не идет, а союзникам необходимо продолжать поддерживать Киев. В ответ на это Песков вновь заявил, что спецоперация на Украине завершится, как только Россия достигнет поставленных целей.
Мир уже близко.
Конфликт на Украине ближе к завершению, чем многие думают, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью ABC News.
«Я думаю, что мы ближе к миру, чем думаем. Нам просто нужно быть очень сильными, очень сильными», — сказал он.
При этом план, на обсуждение которого Зеленский прибыл в США, ~не предполагает переговоров с Россией~.
«Речь не идет о переговорах с Россией, нет, — прокомментировал он. — Это мост к дипломатическому способу завершения войны. План победы — это усиление Украины, украинской армии и украинского народа».
Подробностей своего плана Зеленский не привел, сославшись на то, что хочет сначала представить его президенту США Джо Байдену. В то же время Зеленский отметил, что цель его плана — заставить президента России Владимира Путина вести переговоры на справедливых условиях. Зеленский дал понять, что в настоящее время не верит в готовность Путина к реальным переговорам.
В то же время источник, близкий к Зеленскому, сообщил ABC News, что план состоит из пяти пунктов, а в основе документа конкретные цифры и объемы военной помощи Украине, а также определенные дипломатические и политические шаги. План не включает никаких предлагаемых уступок России, сказал собеседник телеканала, но он направлен на то, чтобы заставить Кремль прекратить боевые действия.
Зеленский выразил надежду, что выборы в США не повлияют на поддержку Украины, однако он понимает, что политика США может измениться, и «поэтому нам нужно подготовиться заранее». Вот почему, по мнению украинского президента, «план победы» важен, сказал он, добавив, что хочет обсудить его с кандидатами в президенты США: Камалой Харрис и Дональдом Трампом.
Кроме того, Зеленский еще раз выразил благодарность американцам и извинился за то, что ему пришлось снова просить о поддержке.
«Мне очень жаль. Я знаю, что у вас есть свои проблемы. Но я должен это подчеркнуть и повторить: мы не можем сейчас быть слабыми. Мы не можем расслабляться», — сказал Зеленский.
В свою очередь, глава офиса Зеленского Андрей Ермак упомянул в своем Telegram-канале, что ~приглашение Украины в НАТО~ — тоже часть «плана победы».
«Я также призвал партнеров не обращать внимания на угрозы по эскалации со стороны РФ», — добавил Ермак.
То ли этой осенью, то ли в следующем году.
Конфликт вокруг Украины ~может закончиться в следующем году~, заявил Зеленский сегодня же на встрече с американскими конгрессменами.
«Решительные действия сейчас могут ускорить справедливое завершение [конфликта] в следующем году», — говорится в сообщении Зеленского в Telegram.
Однако еще в начале сентября Зеленский на встрече контактной группы по вопросам обороны на военной базе «Рамштайн» в Германии заявил, что конфликт ~можно завершить этой осенью~.
«Давайте сделаем так, чтобы эта осень стала временем, когда кончится российская агрессия. Таким образом, который восстановит надежный международный порядок безопасности. Мы должны сделать это», — говорил Зеленский.
Осенью же Зеленский собирался провести второй «саммит мира».
«Обязательно там должны присутствовать представители России. Мы понимаем, что без российской стороны закончить эту войну дипломатически очень сложно», — говорил Зеленский в интервью NBC News.
Песков ставит на достижение целей СВО.
Специальная военная операция на Украине завершится, как только Россия достигнет поставленных целей, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Любая война так или иначе завершается миром. Но для нас безальтернативным является достижение целей. Как только цели будут достигнуты, специальная военная операция будет завершена», — сказал представитель Кремля на брифинге для журналистов.
Вместе с тем, 23 сентября в Кремле отказались комментировать «план победы» Владимира Зеленского до его официальной публикации.
«Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если как раз уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, конечно же, мы изучим», — пообещал Песков.
Он добавил, что пока все то, что касается «плана победы» Зеленского содержит много противоречивой и недостоверной информации и в Кремле к этой теме относятся сдержанно.