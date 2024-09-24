Зеленский заявил, что завершение украинского конфликта ближе, чем кажется

Зеленский выразил надежду, что выборы в США не повлияют на поддержку Украины, однако он понимает, что политика США может измениться, и «поэтому нам нужно подготовиться заранее». Вот почему, по мнению украинского президента, «план победы» важен, сказал он, добавив, что хочет обсудить его с кандидатами в президенты США: Камалой Харрис и Дональдом Трампом.