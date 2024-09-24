WP рассказала, почему США иногда не помогают ВСУ бить по России

Американские чиновники на условиях анонимности пояснили изданию, что запасы ракет ATACMS и подобного оружия на Украине настолько ограничены, что разрешение бить по всей территории России слабо повлияет на ситуацию и может привести к тому, что ракеты кончатся через несколько недель или даже дней. Этот запрос от Киева отличается от прежних, потому что он грозит спровоцировать эскалацию со стороны России, добавил один из чиновников.