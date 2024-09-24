В США начали отслеживать американцев, посещавших Украину, пишут СМИ

Один из источников заявил, что в США при этом в рамках программы не было никаких официальных списков отслеживаемых после поездок на Украину граждан. Издание также не установило примеров того, чтобы в США привлекали к ответственности или обвиняли подобных лиц в совершении преступления, хотя поступали сообщения о возможном несанкционированном провозе оружия или боеприпасов.