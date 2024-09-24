В США начали отслеживать американцев, посещавших Украину, пишут СМИ

Отмечается, что в США в том числе опасались, что участвовавшие в боях на стороне ВСУ американцы по возвращении на родину могут становиться агрессивными и склонными к насилию. Однако, американские спецслужбы в рамках этих усилий пропустили посещавшего Украину Райана Уэсли Раута, подозреваемого во втором покушении на бывшего президента США Дональда Трампа.
«Министерство внутренней безопасности в 2022 году запустило межведомственную программу для проверки американцев, возвращающихся из зоны украинского конфликта. Программа, о которой ранее не сообщалось, была нацелена на выявление американцев, которые могут стать склонными к насилию после возвращения», — говорится в сообщении.
По информации издания, один из сотрудников министерства знал о поездке Раута на Украину, но нет признаков того, что ФБР проводило проверку мужчины после его возвращения, а также после написания книги, в которой содержались призывы против Трампа.
«Райан Раут… остался незамеченным… это поднимает вопрос, правильные ли критерии используют власти США для оценки рисков от американцев, пытавшихся присоединиться к участию в конфликте», — добавляет Politico.
Один из источников заявил, что в США при этом в рамках программы не было никаких официальных списков отслеживаемых после поездок на Украину граждан. Издание также не установило примеров того, чтобы в США привлекали к ответственности или обвиняли подобных лиц в совершении преступления, хотя поступали сообщения о возможном несанкционированном провозе оружия или боеприпасов.
Вторая попытка покушения на Трампа произошла 15 сентября у его гольф-клуба во Флориде. По данным правоохранителей, сотрудники секретной службы открыли огонь по злоумышленнику, который прятался в кустах. Мужчина сбежал и попытался скрыться на автомобиле, но был задержан. На месте, где его заметили, обнаружены автомат АК-47 с оптическим прицелом, два рюкзака и экшн-камера GoPro. Первое покушение на Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании.
Ранее издание New York Post со ссылкой на иностранных наемников сообщало, что Райана Уэсли Раута, подозреваемого в покушении на экс-лидера и кандидата в президенты США Дональда Трампа, не взяли на службу в ВС Украины, так как посчитали его невменяемым. Наемники описали Раута как сомнительного, нестабильного и опасного человека.