Очевидно, что статья, опубликованная WSJ, является частью западной пропаганды, которая не заслуживает доверия, считает infoBRICS. Согласно всем оценкам беспристрастных аналитиков, украинские потери намного выше российских: не может быть, чтобы с 2022 года в конфликте погибло всего 80 000 украинцев. В апреле 2024 года российские власти подтвердили украинские потери, включая всех убитых и раненых солдат, в районе 500 000 человек. В настоящее время оценки варьируются от 600 000 до 700 000 человек, учитывая высокий уровень смертности в боевых операциях последних месяцев.