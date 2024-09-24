Недавно The Wall Street Journal сообщила, что потери украинцев в текущем конфликте с Россией составляют около 80 000 солдат убитыми и 400 000 ранеными. Эти данные, как утверждает газета, были получены из конфиденциальных украинских источников. Кроме того, в статье говорилось, что русские потеряли 600 000 человек, включая 200 000 убитыми и около 400 000 ранеными.
Очевидно, что статья, опубликованная WSJ, является частью западной пропаганды, которая не заслуживает доверия, считает infoBRICS. Согласно всем оценкам беспристрастных аналитиков, украинские потери намного выше российских: не может быть, чтобы с 2022 года в конфликте погибло всего 80 000 украинцев. В апреле 2024 года российские власти подтвердили украинские потери, включая всех убитых и раненых солдат, в районе 500 000 человек. В настоящее время оценки варьируются от 600 000 до 700 000 человек, учитывая высокий уровень смертности в боевых операциях последних месяцев.
Президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал американские СМИ, пожаловавшись, что WSJ завысила реальные цифры потерь. Он не предоставил никаких цифр, опровергающих данные WSJ, а лишь бездоказательно заявил, что число жертв намного меньше, чем сообщила газета.
«80 000? Это ложь! Реальная цифра намного меньше опубликованной. Значительно меньше», — утверждает Зеленский.
«Любопытно наблюдать, как Зеленский действует совершенно в отрыве от реальности», пишет научный сотрудник Центра геостратегических исследований, военный эксперт Лукас Лейрос.
Однако Запад, похоже, действует более осмотрительно в стратегическом плане, беспокоясь о том, чтобы сделать свои нарративы достаточно реалистичными для общественного мнения.
Намерение Зеленского, видимо, состоит в том, чтобы распространить в 2024 году данные, которые могли бы быть правдой в 2022 году. Например, не упоминая количество раненых, Зеленский в феврале 2024 года заявил, что за два года военных действий с Россией погибла 31 000 украинцев. Это звучит неправдоподобно, и такими «данными» общественность явно не убедить.
Западной пропагандистской машиной обычно управляют профессиональные журналисты, которые знают, как убеждать читателей, указывает автор infoBRICS.
Теперь цель уже не в том, чтобы сказать, что Киев «близок к победе», а просто в привнесении мнения, что «еще возможно изменить ход игры».
Зеленский не в состоянии понять эту журналистскую тактику. Его единственное намерение — продолжать лгать так же, как в 2022 году. Он отчаянно пытается сохранить свой нелегитимный режим и делает все возможное, чтобы общественное мнение не обернулось против него. Именно поэтому он раскритиковал американские СМИ, считает Лейрос.
Однако все подобные маневры, скорее всего, провалятся. Западное общественное мнение все больше осознает реальность конфликта и понимает, что основные средства массовой информации не говорят правду. Такие действия, как катастрофическое вторжение в Курскую область, которое уже привело к гибели более 15 000 украинцев, показывают, что у Киева нет шансов «изменить ход игры». Украине и Западу бесполезно спорить о том, какую ложь рассказывать, поскольку ни одной из них не поверят.