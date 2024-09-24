Володин опроверг сообщения об ужесточении наказания за оскорбление власти

Ранее правительство РФ поддержало при условии доработки с учетом замечаний законопроект, которым предлагается дополнить уголовные статьи об оскорблении представителя власти и клевете в отношении судьи, прокурора и следователя новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные наказания за совершения преступлений с использованием интернета и СМИ. Также законопроектом предлагается ужесточить наказание за соответствующие преступления и за неуважение к суду.