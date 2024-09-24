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Володин опроверг сообщения об ужесточении наказания за оскорбление власти

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Госдуме не рассматривается инициатива об ужесточении ответственности за публичное оскорбление представителей власти, сообщил журналистам спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Источник: РИА "Новости"

Спикер Госдумы сообщил, что в ряде СМИ появилась информация о том, что Госдума рассматривает законопроект об ужесточении наказания за публичное оскорбление власти.

«Данная информация не соответствует действительности, такой законопроект не внесён в Государственную думу и нами не рассматривается», — сказал Володин.

Ранее правительство РФ поддержало при условии доработки с учетом замечаний законопроект, которым предлагается дополнить уголовные статьи об оскорблении представителя власти и клевете в отношении судьи, прокурора и следователя новым квалифицирующим признаком, устанавливающим повышенные наказания за совершения преступлений с использованием интернета и СМИ. Также законопроектом предлагается ужесточить наказание за соответствующие преступления и за неуважение к суду.

Володин Вячеслав
Госдума