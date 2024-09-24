Bloomberg: cоюзники Украины могут обратиться к России для урегулирования

По информации агентства, западные чиновники не считают план прорывным. По мнению одного из должностных лиц, он скорее представляет собой список пожеланий.
«Союзники (Украины) также обсуждают возможность напрямую обратиться к (президенту РФ Владимиру) Путину в преддверии встречи G20 в Бразилии, которая запланирована на ноябрь», — говорится в сообщении агентства.
Как отмечает Bloomberg, по меньшей мере один из союзников Киева отметил, что к Путину может обратиться одна из стран или сам Зеленский.
Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый «план победы» Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.