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Bloomberg: cоюзники Украины могут обратиться к России для урегулирования

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Союзники Киева, не впечатленные подробностями о так называемом «плане победы» Владимира Зеленского, обсуждают возможность обратиться к российскому руководству напрямую для урегулирования конфликта на Украине в преддверии встречи G20 в Бразилии в ноябре, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

По информации агентства, западные чиновники не считают план прорывным. По мнению одного из должностных лиц, он скорее представляет собой список пожеланий.

«Союзники (Украины) также обсуждают возможность напрямую обратиться к (президенту РФ Владимиру) Путину в преддверии встречи G20 в Бразилии, которая запланирована на ноябрь», — говорится в сообщении агентства.

Как отмечает Bloomberg, по меньшей мере один из союзников Киева отметил, что к Путину может обратиться одна из стран или сам Зеленский.

Зеленский ранее заявил в своем Telegram-канале, что так называемый «план победы» Украины полностью подготовлен. В августе он утверждал, что этот план содержит и «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, отметил, что Москва отдает себе отчет в сущности киевского режима, продолжает СВО и достигнет всех поставленных целей.

G20