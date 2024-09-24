The National Interest: как США понимают «победу» на Украине

«Это простой вопрос, — сказал модератор бывшему президенту Дональду Трампу во время недавних президентских дебатов. — Вы хотите, чтобы Украина выиграла эту войну?» Трамп ответил, что хотел бы положить конец этому конфликту. Позднее он был «пригвожден к позорному столбу» за то, что не сказал «да». Вице-президент Камала Харрис тоже не сказала «да», но в отличие от своего соперника дала понять, что поддерживает Киев.