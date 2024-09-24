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Стармер потребовал возвращения «сосисок» вместо заложников из Газы

Премьер Британии Стармер потребовал вернуть «сосиски» вместо заложников из Газы.

Источник: AP 2023

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, оговорившись, потребовал возвращения «сосисок» вместо заложников из сектора Газа.

«Я вновь призываю к немедленному прекращению огня в Газе, к возвращению сосисок… заложников», — сказал он во время выступления на конференции Лейбористской партии в Ливерпуле. Трансляция велась на официальной странице премьера в соцсети X.

В английском языке оба слова (sausages и hostages) имеют схожее звучание на конце.

Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.

Армия обороны Израиля начала операцию «Железные мечи» в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. Число жертв израильских ударов по сектору Газа с начала конфликта выросло до 41 455, пострадали более 95,8 тысячи человек.

МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.