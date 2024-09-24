Песков: Россия продолжит разъяснять Ирану свою позицию по Украине

«Это просто политика. Мы знаем, что у Ирана сейчас положение тяжеловатое. Он [Пезешкиан] и с Россией нормально [ведет диалог], и в Генассамблее ООН тоже. Он пытается таким образом спасти свою страну. Я понимаю, что политика — такое дело, где трудно определиться, с кем ты и когда. У нас, у России, друзей-то много, а союзника два. Надо с пониманием отнестись к этому, но вообще никого не хочу обидеть, с уважением отношусь к Ирану и к их руководству, человек такими заявлениями себя взвешивает. Уважают того, у кого есть позиция», — сказал он в беседе с «Лентой.ру».