Литовский телеведущий попытался объяснить призыв убивать русскоязычных

Ранее Раманаускас в ходе дискуcсии на портале YouTube заявил, что если отец громко включает русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку, то вопрос только в том, сначала забрать у них детей, а потом их застрелить, или при детях.
«Что я хочу сказать нашим русским и русскоговорящим. Нет, мои дорогие сограждане, не вас я якобы призывал убивать. Это было не о вас, хотя очевидно, что я искренне ненавижу то, что мы знаем как “Русский мир”… Поскольку этнический вопрос такой тонкий и важный, который раз подчеркиваю, что говорю о “русифицированной Литве”», — написал Раманаускас в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Телеведущий уточнил, что «искренне извиняется» перед теми, до кого его слова дошли «в искаженном контексте».
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.