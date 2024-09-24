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Литовский телеведущий попытался объяснить призыв убивать русскоязычных

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Литовский телеведущий и блогер Альгис Раманаускас прокомментировал свой призыв стрелять в русскоязычных и отнимать у них детей, уточнив, что имел в виду только «русифицированную Литву».

Источник: Соцсети

Ранее Раманаускас в ходе дискуcсии на портале YouTube заявил, что если отец громко включает русский фильм, а мама громко слушает русскую музыку, то вопрос только в том, сначала забрать у них детей, а потом их застрелить, или при детях.

«Что я хочу сказать нашим русским и русскоговорящим. Нет, мои дорогие сограждане, не вас я якобы призывал убивать. Это было не о вас, хотя очевидно, что я искренне ненавижу то, что мы знаем как “Русский мир”… Поскольку этнический вопрос такой тонкий и важный, который раз подчеркиваю, что говорю о “русифицированной Литве”», — написал Раманаускас в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Телеведущий уточнил, что «искренне извиняется» перед теми, до кого его слова дошли «в искаженном контексте».

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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