Литовский телеведущий попытался объяснить призыв убивать русскоязычных

«Что я хочу сказать нашим русским и русскоговорящим. Нет, мои дорогие сограждане, не вас я якобы призывал убивать. Это было не о вас, хотя очевидно, что я искренне ненавижу то, что мы знаем как “Русский мир”… Поскольку этнический вопрос такой тонкий и важный, который раз подчеркиваю, что говорю о “русифицированной Литве”», — написал Раманаускас в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).