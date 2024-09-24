Байден в ООН пообещал Украине сохранение поддержки

«Список можно продолжать. Но, возможно, благодаря всему, что я видел, и всему, что мы делали вместе на протяжении десятилетий, у меня есть надежда. Я знаю, что есть путь вперед. Я искренне верю, что мы находимся в новой переломной точке мировой истории, но выбор, который мы сделаем сегодня, определит наше будущее на десятилетия вперед», — сказал Байден.