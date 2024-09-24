В США сделали неожиданное заявление о России

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Отсутствие у США и Запада четкой стратегии по будущему Украины выгодно России, так как раскол между союзниками лишь истощает их ресурсы, передает The National Interest.
«Она (стратегия Запада. — Прим. Ред.) практически гарантирует, что ресурсы будут тратиться впустую. Она поощряет бесконечные публичные препирательства, которые лишь подрывают американскую мощь. И, наконец, убеждает Кремль в том, что он сможет “пересидеть” Запад и достичь своих целей в этом противостоянии», — пишет издание.
Отмечается, что «победа» Украины видится Владимиром Зеленским и союзниками по-разному. Так, глава киевского режима считает ею возвращение к границам 1991 года, союзники — или как возвращение к границам 2022 года, или даже называют победой сам факт существования украинского государства.
«И еще до начала боевых действий президент Джо Байден подчеркивал, что США не пойдут войной на Россию ради Украины…» — указывается в статье.
Союзники, выстраивая какую-либо стратегию по Украине, должны реально оценивать как свои возможности, так и Украины, одновременно намечая курс на сосуществование с Россией, которая, независимо от исхода конфликта, не перестанет быть главным соперником, но останется при этом необходимым партнером в поддержании стратегической стабильности и решении неотложных транснациональных угроз, заключает The National Interest.