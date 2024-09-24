В США сделали неожиданное заявление о России

Союзники, выстраивая какую-либо стратегию по Украине, должны реально оценивать как свои возможности, так и Украины, одновременно намечая курс на сосуществование с Россией, которая, независимо от исхода конфликта, не перестанет быть главным соперником, но останется при этом необходимым партнером в поддержании стратегической стабильности и решении неотложных транснациональных угроз, заключает The National Interest.