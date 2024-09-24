Politico: законодатели США встретятся с Зеленским в Вашингтоне 26 сентября

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон (республиканец, от штата Луизиана) на пресс-конференции на вопрос о том, планирует ли он встретиться с Зеленским, ответил: «Я не знаю, запланировано ли это». Он отметил, что планы на 26 сентября быстро меняются из-за необходимости решать вопрос о дальнейшем финансировании американского правительства. «Так что увидим, как будет», — сказал Джонсон.