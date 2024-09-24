Российские военные зашли на окраины Угледара

Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, боевые действия начались в самом Угледаре. «Наши ребята зашли в кварталы на окраине города и шаг за шагом продвигаются», — подчеркнул он.
Рогов добавил, что ситуация в Угледаре для 72-ой бригады украинской армии складывается критическая. Он уточнил, что ВСУ находятся под угрозой окружения Вооруженными силами (ВС) России, возможна массовая сдача в плен.
Ранее газета Forbes предупреждала о риске окружения 72-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ под Угледаром.