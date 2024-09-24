Белый дом подтвердил готовность США вести с Россией переговоры по ДСНВ

НЬЮ-ЙОРК, 24 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы возобновить диалог с Россией по контролю над вооружениями. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби на брифинге для иностранных журналистов.
Отвечая на вопрос о возможности возобновить переговоры, он сказал: «Новый ДСНВ является важным, [с ним] обе [страны] в большей безопасности. Он сделал мир безопаснее, вот почему Соединенные Штаты хотели бы остаться в нем». Новым ДСНВ принято на английском языке называть российско-американский Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, подписанный в 2010 году. Он истекает в 2026 году.
Кирби также попросили прокомментировать слова заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова, который заявил, что позиция России по поводу ядерных испытаний не менялась, Москва не будет их проводить, если от таких шагов воздержится Вашингтон. «Я не собираюсь вдаваться в гипотезы о ядерных испытаниях в том или ином случае. Знаете, нам трудно принимать за чистую монету то, что говорят российские должностные лица, когда речь заходит об этом вопросе», — утверждал официальный представитель Белого дома.
Президент России Владимир Путин объявил 21 февраля 2023 года, что Москва приостанавливает участие в ДСНВ, но не выходит из него. Глава государства подчеркнул, что российская сторона, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса о продолжении работы в рамках договора, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.
Согласно условиям договора, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Действие документа, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако он предполагает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение, которое власти России называли золотым стандартом в области разоружения, на максимально возможные пять лет.