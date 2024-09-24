Белый дом подтвердил готовность США вести с Россией переговоры по ДСНВ

Согласно условиям договора, каждая из сторон сокращает свои стратегические наступательные вооружения таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Действие документа, рассчитанное на 10 лет, истекало 5 февраля 2021 года, однако он предполагает возможность продления по обоюдному согласию сторон. В феврале 2021 года Москва и Вашингтон продлили соглашение, которое власти России называли золотым стандартом в области разоружения, на максимально возможные пять лет.