Байден обсудит с Зеленским возможное снятие запрета на удары вглубь России

«Президент последовательно придерживается позиции, что предоставленные США вооружения для дальнобойных ударов не должны использоваться против целей в России. Он не изменил свою политику по этому вопросу. Его позиция остаётся прежней. Это те указания, которые мы дали Украине. Мы понимаем, что они просили пересмотреть эту политику. Президент с нетерпением ждёт встречи с президентом Зеленским на этой неделе. Я уверен, что этот вопрос будет поднят, но президент не изменил своё мнение касательно того, что использование американского оружия, дальнобойного оружия, против целей в России запрещено», — сказал Кирби в ходе брифинга, организованного на площадке штаб-квартиры ООН.
Помимо этого, как отметил представитель американской администрации, Байден в день встречи с Зеленским намерен объявить о новых шагах по оказанию военной поддержки Украине. По словам Кирби, Байден «привержен тому, чтобы помощь Украине продолжала поступать и далее».
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчёт возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, «которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся».