Байден обсудит с Зеленским возможное снятие запрета на удары вглубь России

«Президент последовательно придерживается позиции, что предоставленные США вооружения для дальнобойных ударов не должны использоваться против целей в России. Он не изменил свою политику по этому вопросу. Его позиция остаётся прежней. Это те указания, которые мы дали Украине. Мы понимаем, что они просили пересмотреть эту политику. Президент с нетерпением ждёт встречи с президентом Зеленским на этой неделе. Я уверен, что этот вопрос будет поднят, но президент не изменил своё мнение касательно того, что использование американского оружия, дальнобойного оружия, против целей в России запрещено», — сказал Кирби в ходе брифинга, организованного на площадке штаб-квартиры ООН.