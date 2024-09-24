Олбани
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Последние зарубежные новости за 24 сентября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 24 сентября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

WP: США считают, что разрешение бить вглубь РФ быстро опустошит запасы ВСУ

США не сняли ограничения на удары украинской армии западным оружием из-за опасений исчерпания запасов. Вашингтон иногда отказывает в предоставлении координат для точечных ударов, что затрудняет выполнение задач. Киев не смог убедить американские власти в необходимости снятия ограничений.

Bloomberg: союзники Киева могут обратиться к Путину для урегулирования конфликта

Союзники Киева, разочарованные «планом победы» Зеленского, обсуждают возможность прямого обращения к Путину для урегулирования конфликта в преддверии G20 в Бразилии в ноябре. Западные чиновники не считают план прорывным.

Politico: с 2022 года ФБР отслеживает американцев, побывавших на Украине

Министерство внутренней безопасности США и ФБР в 2022 году начали программу отслеживания американцев, посещавших Украину, опасаясь, что они могут стать агрессивными и склонными к насилию. Однако спецслужбы не заметили Райана Уэсли Раута, подозреваемого во втором покушении на Трампа, несмотря на его поездку в Украину.

TNI: стратегия Запада по Украине играет на руку Кремлю

Отсутствие четкой стратегии Запада по будущему Украины выгодно России, ослабляя союзников и истощая их ресурсы. Украина и ее союзники по-разному понимают «победу»: Зеленский видит ее в возвращении к границам 1991 года, союзники — к границам 2022 года или просто в существовании государства.

Korean Times: примут ли Северную Корею в БРИКС

Северная Корея активно стремится к вступлению в БРИКС. Министр иностранных дел Чхве Сон Хи пропустила Генассамблею ООН, чтобы участвовать в мероприятии БРИКС в России. Однако эксперты сомневаются в скором вступлении Пхеньяна в организацию, поскольку не все страны-члены могут одобрить присоединение.