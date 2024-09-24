Последние зарубежные новости за 24 сентября 2024 года: свежие события текущего дня

Министерство внутренней безопасности США и ФБР в 2022 году начали программу отслеживания американцев, посещавших Украину, опасаясь, что они могут стать агрессивными и склонными к насилию. Однако спецслужбы не заметили Райана Уэсли Раута, подозреваемого во втором покушении на Трампа, несмотря на его поездку в Украину.