WP: США считают, что разрешение бить вглубь РФ быстро опустошит запасы ВСУ
США не сняли ограничения на удары украинской армии западным оружием из-за опасений исчерпания запасов. Вашингтон иногда отказывает в предоставлении координат для точечных ударов, что затрудняет выполнение задач. Киев не смог убедить американские власти в необходимости снятия ограничений.
Bloomberg: союзники Киева могут обратиться к Путину для урегулирования конфликта
Союзники Киева, разочарованные «планом победы» Зеленского, обсуждают возможность прямого обращения к Путину для урегулирования конфликта в преддверии G20 в Бразилии в ноябре. Западные чиновники не считают план прорывным.
Politico: с 2022 года ФБР отслеживает американцев, побывавших на Украине
Министерство внутренней безопасности США и ФБР в 2022 году начали программу отслеживания американцев, посещавших Украину, опасаясь, что они могут стать агрессивными и склонными к насилию. Однако спецслужбы не заметили Райана Уэсли Раута, подозреваемого во втором покушении на Трампа, несмотря на его поездку в Украину.
TNI: стратегия Запада по Украине играет на руку Кремлю
Отсутствие четкой стратегии Запада по будущему Украины выгодно России, ослабляя союзников и истощая их ресурсы. Украина и ее союзники по-разному понимают «победу»: Зеленский видит ее в возвращении к границам 1991 года, союзники — к границам 2022 года или просто в существовании государства.
Korean Times: примут ли Северную Корею в БРИКС
Северная Корея активно стремится к вступлению в БРИКС. Министр иностранных дел Чхве Сон Хи пропустила Генассамблею ООН, чтобы участвовать в мероприятии БРИКС в России. Однако эксперты сомневаются в скором вступлении Пхеньяна в организацию, поскольку не все страны-члены могут одобрить присоединение.