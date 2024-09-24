В Израиле заявили, что не стремятся начинать наземную операцию в Ливане

«Мы (израильтяне — прим. ТАСС) не горим желанием начинать какое-либо наземное вторжение где бы то ни было», — сказал он. Данон отметил, что Израиль «предпочитает дипломатическое решение», добавив, что «есть важные силы, пытающиеся предложить идеи» по урегулированию, и израильская сторона «открыта для этого». «Мы предпочитаем дипломатию и по-прежнему думаем, что еще не слишком поздно ливанскому правительству и ливанскому народу оказать давление на движение “Хезболлах” с тем, чтобы оно остановило свою агрессию [в отношении еврейского государства]», — пояснил постпред.