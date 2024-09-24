В Израиле заявили, что не стремятся начинать наземную операцию в Ливане

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Израиль не стремится приступать к наземной операции в Ливане и предпочитает дипломатическое урегулирование конфликта на своих северных границах, но намерен добиться безопасного возвращения жителей израильского севера в свои дома. Об этом заявил журналистам на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке постоянный представитель еврейского государства при всемирной организации Дани Данон.
«Мы (израильтяне — прим. ТАСС) не горим желанием начинать какое-либо наземное вторжение где бы то ни было», — сказал он. Данон отметил, что Израиль «предпочитает дипломатическое решение», добавив, что «есть важные силы, пытающиеся предложить идеи» по урегулированию, и израильская сторона «открыта для этого». «Мы предпочитаем дипломатию и по-прежнему думаем, что еще не слишком поздно ливанскому правительству и ливанскому народу оказать давление на движение “Хезболлах” с тем, чтобы оно остановило свою агрессию [в отношении еврейского государства]», — пояснил постпред.
По его словам, хотя Израиль и «отдает предпочтение дипломатическому решению», но «если оно не работает», то страна «использует другие методы». «Мы сделаем все необходимое, чтобы вернуть жителей севера Израиля домой», — подчеркнул Данон, отметив, что «если ничего не поможет», «то цель любой операции — достижение мира и спокойствия». «Мы надеемся, что этого не потребуется», — резюмировал дипломат.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом порядка 250 заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.
На этом фоне продолжается резкий рост напряженности на ливано-израильской границе, где с 8 октября 2023 года начались постоянные обстрелы с территории Ливана, на которые израильские военные отвечают огнем. По заявлениям армейской пресс-службы, мишенями становятся объекты «Хезболлах». Из приграничных районов на севере Израиля были эвакуированы 80 тыс. человек.