Bloomberg: союзники Киева хотят обратиться к Путину в преддверии саммита G20

«Первый пункт этого “плана” — вступление Украины в НАТО в срочном порядке еще во время конфликта и, соответственно, распространение юрисдикции пятой статьи устава НАТО на территории, контролируемые Украиной. Это прямое приглашение НАТО к войне, тогда же можно требовать сбивать ракеты над территорией Украины, вводить вооруженные силы и так далее. Пойдет ли на это Запад? Нет, не пойдет, они понимают, что это очень серьезный вызов», — уверен Олейник.