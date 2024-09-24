Bloomberg: союзники Киева хотят обратиться к Путину в преддверии саммита G20

Представленный президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы» не убедил западных партнеров, пишет Bloomberg. Украинскому лидеру необходимо ясно сформулировать, «каким он видит мир с Россией». Пока же его стратегия напоминает «список пожеланий» со стороны Киева. Западные партнеры уже всерьез обсуждают возможность переговоров с президентом России Владимиром Путиным, утверждают источники агентства. Подробности — в материале «Газеты.Ru».
«План Зеленского — это список пожеланий».
Страны Запада не впечатлил предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским «план победы», поэтому они обсуждают возможность напрямую обратиться к российским властям для урегулирования конфликта, сообщают источники Bloomberg.
«Партнеры [Украины] также обсуждают возможность напрямую обратиться к [президенту РФ Владимиру] Путину в преддверии встречи G20 в Бразилии», — говорится в материале.
Представленный украинским лидером документ больше напоминает «список пожеланий» Киева к Вашингтону и его союзникам, нежели реальную стратегию, рассказал один из собеседников агентства.
Столь «мрачная» оценка плана подчеркивает «усиливающееся чувство пессимизма» среди стран-союзников, так как конфликт продолжается уже третий год, а поддержка Украины со стороны США скоро может сойти на нет, если бывший американский президент Дональд Трамп снова вернется в Белый дом по итогам выборов, которые пройдут уже через шесть недель.
«Западные страны также начинают беспокоиться о собственной безопасности, поскольку Россия наращивает производство оружия, что может иметь последствия за пределами Украины»,
— указывает Bloomberg, напоминая, что расходы России на оборону в 2025 году достигнут исторического максимума в 13,2 трлн рублей.
Другой источник агентства подчеркивает, что союзники хотят поддерживать Украину, но Зеленскому «нужно прояснить, как может выглядеть мир».
«Это план не победы, а выживания».
Британская газета The Times называет план Зеленского «стратегией выживания». «Это не столько план победы, сколько план выживания. Зеленский стал реалистом», — иронизирует автор статьи.
По информации издания, один из пунктов подразумевает предоставление Украине гарантий безопасности, аналогичных тем, которые имеют уже вошедшие в НАТО страны.
Кроме того, план Зеленского предполагает, что ВСУ продолжат операцию на территории Курской области, а партнеры предоставят Киеву дополнительное оружие (о каком конкретно виде вооружений идет речь, The Times не уточняет).
Следующим пунктом идет финансовая поддержка экономики Украины.
Источник ABC News утверждает, что подготовленный Зеленским документ включает в себя конкретные цифры и объемы военной помощи Киеву.
При этом в «плане победы» Зеленского не прописаны способы завершения конфликта, указывает The American Conservative.
Издание также отмечает, что Киев требует членства в Европейском союзе и Североатлантическом альянсе, хотя другие СМИ об этом пункте не пишут. «Но неясно, как каждый из этих геополитических пунктов способствует победе. Россия никогда не выступала против членства Украины в ЕС и никогда не допустит членства Украины в НАТО», — пишет автор статьи.
«Хотя детали плана не были раскрыты, пресса сообщила о них в общих чертах. В этих общих чертах, похоже, отсутствуют и победа, и план», — заключает обозреватель ТАС.
План или пропал.
Ранее Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что так называемый «план победы» Украины полностью готов. Он рассказал, что стратегия построена на четырех пунктах и пятом послевоенном пункте, каждый из которых призван способствовать победе, делая Украину «очень сильной», чтобы она была «готова к сильной дипломатии». Эти пункты включают аспекты «безопасности», «военной поддержки», «геополитического положения» и «экономической поддержки».
«План победы — это план, который быстро укрепит Украину. Сильная Украина заставит Путина сесть за стол переговоров. Я убежден в этом», — заявил политик в интервью американскому журналу The New Yorker.
Тем не менее, план скептически встретили не только на Западе, но и ряд политиков на Украине. Так, депутат Верховной рады Александр Дубинский считает, что Зеленский озвученным планом фактически шантажирует президента Джо Байдена в разгар предвыборной кампании в США.
«Не знаю, понимают ли это американцы, но поездка Зеленского и его “план” — это очередное вмешательство в выборы в США», — написал парламентарий в Telegram.
Участник движения «Другая Украина», бывший народный депутат Украины Владимир Олейник назвал план Зеленского приглашением НАТО к войне.
«Первый пункт этого “плана” — вступление Украины в НАТО в срочном порядке еще во время конфликта и, соответственно, распространение юрисдикции пятой статьи устава НАТО на территории, контролируемые Украиной. Это прямое приглашение НАТО к войне, тогда же можно требовать сбивать ракеты над территорией Украины, вводить вооруженные силы и так далее. Пойдет ли на это Запад? Нет, не пойдет, они понимают, что это очень серьезный вызов», — уверен Олейник.
Когда могут начаться переговоры.
Саммит глав государств — членов G20, на полях которого, по данным Bloomberg, страны Запада рассматривают возможность провести переговоры с Путиным, запланирован на 18−19 ноября 2024 года, мероприятие состоится в Рио-де-Жанейро.
Сам российский президент еще не сообщил, примет ли он приглашение приехать на G20.
«Мы же понимаем, в каком мире мы живем. Чего там дурака валять, я скажу прямо: это будет зависеть от ситуации в стране, от ситуации у нас на украинском направлении, это будет зависеть в целом от обстановки в мире», — отвечал он в июне на вопрос журналистов, собирается ли он в Бразилию.
В ноябре 2023 года Путин принял участие в саммите G20 по видеосвязи, высоко оценив год индийского председательства в группе. Лично в Дели он не поехал, хотя Индия отказалась поднимать на площадке «двадцатки» вопросы вооруженных конфликтов, включая украинский.
В 2022 году Россия участия в саммите не принимала.