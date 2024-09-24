Байден пошутил на ГА ООН, что выглядит на 40 лет

«Это будет мое последнее [выступление на ГА ООН]. Я видел замечательный период истории. Я впервые был избран в Сенат США в 1972 году. Знаю, я выгляжу на 40 лет», — сказал он, выступая с трибуны ГА ООН в рамках общеполитической дискуссии на ее 79-й сессии.