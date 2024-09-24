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Байден пошутил на ГА ООН, что выглядит на 40 лет

Президенту США в ноябре 2023 года исполнился 81 год.

Источник: Reuters

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, пошутил, что выглядит на 40 лет.

«Это будет мое последнее [выступление на ГА ООН]. Я видел замечательный период истории. Я впервые был избран в Сенат США в 1972 году. Знаю, я выгляжу на 40 лет», — сказал он, выступая с трибуны ГА ООН в рамках общеполитической дискуссии на ее 79-й сессии.

Действующему президенту США в ноябре 2023 года исполнился 81 год. Он нередко шутит на тему своего преклонного возраста в публичных выступлениях.

Байден Джо
ООН