Байден пошутил на ГА ООН, что выглядит на 40 лет

ООН, 24 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден, выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, пошутил, что выглядит на 40 лет.
«Это будет мое последнее [выступление на ГА ООН]. Я видел замечательный период истории. Я впервые был избран в Сенат США в 1972 году. Знаю, я выгляжу на 40 лет», — сказал он, выступая с трибуны ГА ООН в рамках общеполитической дискуссии на ее 79-й сессии.
Действующему президенту США в ноябре 2023 года исполнился 81 год. Он нередко шутит на тему своего преклонного возраста в публичных выступлениях.