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Лавров: Россия будет побеждать, иного языка Запад не поймёт

Глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью ТАСС в преддверии участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что Россия победит в конфликте, развязанном Западом руками украинцев.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, другого языка западники не понимают.

«Нужна победа. Они другого языка не понимают», — подчеркнул дипломат.

При этом Лавров добавил, что у России нет никаких сомнений в достижении этой победы.

«Мы по-настоящему сплотились перед лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», — сказал Лавров.

Ранее российский министр предупредил партнёров Киева о наличии у России серьёзных вооружений.

Также Лавров заявил, что США оставляют после себя вакуум, уничтожая мирных жителей.

Лавров Сергей