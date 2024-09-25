Лавров: Россия будет побеждать, иного языка Запад не поймёт

По его словам, другого языка западники не понимают.
«Нужна победа. Они другого языка не понимают», — подчеркнул дипломат.
При этом Лавров добавил, что у России нет никаких сомнений в достижении этой победы.
«Мы по-настоящему сплотились перед лицом той войны, которую Запад руками украинцев против нас развязал», — сказал Лавров.
Ранее российский министр предупредил партнёров Киева о наличии у России серьёзных вооружений.
Также Лавров заявил, что США оставляют после себя вакуум, уничтожая мирных жителей.