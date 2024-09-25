Блинкен раскритиковал мирные планы по Украине с призывом к деэскалации

«Другие страны представили свои собственные предложения. В некоторых из них не упоминается Устав ООН и его положения, нет различия между агрессором и тем, кто подвергается агрессии, в них содержится призыв ко всем сторонам к деэскалации», — сказал руководитель американского внешнеполитического ведомства на заседании Совета Безопасности ООН по Украине.